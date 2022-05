Não houve «pasillo», mas houve vitória do Atlético de Madrid frente ao rival e novo campeão espanhol, o Real Madrid, por 1-0.

João Félix, lesionado, não foi opção, e nos colchoneros foi Yannick Ferreira Carrasco a vestir o papel de goleador: o belga fez o único golo do encontro aos 40 minutos de penálti.

Na ressaca da vitória épica frente ao Manchester City, para a Liga dos Campeões, Carlo Ancelotti apresentou praticamente uma equipa B do Real, com vários jogadores menos utilizados em campo.

Apesar do 1-0, foram várias as oportunidades durante o encontro, mas uma grande exibição de Oblak e o desacerto dos avançados do Atleti impediram mais golos.

Com este resultado, o Atlético de Madrid cimenta o quarto lugar e fica a um ponto do Sevilha, terceiro classificado, que empatou em casa do Villarreal (1-1).

Giovani Lo Celso deu vantagem à formação visitada aos 86 minutos, mas Joules Koundé, aos 90+5 minutos, resgatou um empate para os sevilhanos.

Já Espanhol e Osasuna também empataram a uma bola em Barcelona.

(IMAGENS ELEVEN)