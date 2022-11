O Estádio Alfredo di Stéfano, em Madrid, foi evacuado este domingo quando estava a decorrer um jogo, mas tudo não passou de uma falha técnica que levou ao disparo dos alarmes. Viveram-se alguns minutos de tensão, mas tudo não passou de um susto.

O pequeno estádio, inserido no complexo desportivo do Real Madrid, em Valdebebas, estava a receber o embate entre o Castilla, a segunda equipa dos merengues, e o Pontevedra, quando, ao minuto 66, foi pedido, através dos altifalantes, que os adeptos evacuassem as bancadas. Os adeptos e os jornalistas presentes encaram o pedido com apreensão, mas saíram das bancadas de forma ordeira.

O equívoco acabou por ser esclarecido minutos depois. Segundo informou o Real Madrid, tratou-se de uma falha técnica que fez despoletar os alarmes. O jogo acabou por ser reatado, pouco depois, sem mais problemas. O mesmo estádio vai receber também, ainda este domingo, um clássico entre as equipas femininas do Real Madrid e o Barcelona.

Veja o momento que deixou os adeptos alarmados: