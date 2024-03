Depois dos cinco golos marcados ao Barcelona (5-3), o Villarreal voltou a marcar mais cinco este domingo, desta vez ao Granada (5-1), mais uma vez com um golo de Gonçalo Guedes que também tinha contribuído para a «manita» à equipa catalã.

O internacional português começou o jogo no banco e viu os companheiros chegar aos 3-0, até ao intervalo, com um «bis» de Sorloth e mais um golo de Capoue, com duas assistências do inspirado Parejo.

Gonçalo Guedes saltou do banco logo no arranque da segunda parte, para render Gerard Moreno, e precisou pouco mais de um minuto para marcar o quarto golo do submarino amarelo, surgindo no coração da área, para desviar o cruzamento de Baena.

Sorloth acabaria por chegar ao hat-trick, aos 66 minutos, com a terceira assistência de Parejo no jogo, numa altura em que a equipa da casa já estava em modo cruzeiro, a gerir a confortável vantagem.

O Granada ainda arrancou um golo de honra, em tempo de compensação, marcado por Corbeanu.

Com esta vitória, o Villarreal sobre até ao 12.º lugar da classificação da liga espanhola, com 32 pontos, enquanto o Granada afunda-se no 19.º lugar, com apenas 14.



[IMAGENS VÍDEO ELEVEN NA DAZN]