Depois de cinco jornadas sem conhecer o sabor da vitória, o Betis regressou aos triunfos este sábado, frente ao Granada (1-0), em jogo da 20.ª jornada da La Liga.

Com Rui Silva na baliza – William Carvalho, lesionado, ficou no banco –, os béticos adiantaram-se no marcador apenas aos 76 minutos, com um golo de Isco, depois de um desvio de um defesa.

Na formação visitante, André Ferreira ficou no banco, ao passo que Álvaro Fernández, em negociações com o Benfica, ficou de fora da ficha de jogo.

Com este resultado, o Betis segue no sétimo lugar, mas apenas a um ponto do sexto lugar, que dá acesso às competições europeias e que é ocupado pela Real Sociedad. O Granada é penúltimo, com 11 pontos.

