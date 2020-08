O renovado Estádio Santiago Bernabéu já tem relvado parcialmente colocado, como é possível constatar nas imagens divulgadas pelo fotógrafo e jornalista Javier Caireta nas redes sociais.

Um pormenor que pode indicar que o Real Madrid, que acabou a última temporada a jogar em Valdebebas, deverá voltar a jogar no seu estádio na época que vai agora começar.

A operação da instalação do novo relvado está a ser supervisionada por Paul Burgés, experiente jardineiro do clube merengue, responsável pelos relvados do Bernabéu e dos campos de Valdebebas.

O clube tinha previsto começar a temporada novamente em Valdebebas, onde conquistou o último título de campeão, mas face à possibilidade dos adeptos poderem voltar aos estádios, caso os números da pandemia assim o permitam, levou o clube a acelerar as obras de renovação do Santiago Bernabéu.