Com um golo solitário de Youssef En-Nesyri, o Sevilha bateu o Valencia no Sánchez-Pizjuán e continua, pelo menos matematicamente, na luta pelo título espanhol, agora a apenas um ponto do Real Madrid, a dois do Barcelona e a três do líder Atlético, quanto faltam duas jornadas por disputar.

A equipa comandada por Julen Lopetegui tinha visto as suas pretensões de chegar mais acima na classificação depois da derrota, em casa, diante do Athletic Bilbao (0-1), e depois com o empate diante do Real Madrid (2-2), na última ronda, mas a verdade é que o triunfo desta quarta-feira permite nova aproximação ao trio da frente, ainda que os colchoneros tenham um jogo em atraso por disputar.

O Valencia, por seu lado, apresentou-se mais descontraído depois de já ter garantido a continuidade no primeiro escalão, entrando em campo com três portugueses no onze inicial: Ferro na defesa e Thierry Correia na ala direita, nas costas de Gonçalo Guedes.

Depois de uma primeira parte entretida, que contou com um golo anulado a Suso, por fora de jogo, a segunda começou com um Valencia mais acutilante, com Gonçalo Guedes a subir de produção, mas Lopetegui mudou o jogo com três alterações de uma assentada, com a aposta em Papu Gómez, Acuña e Fernando. O golo solitário do jogo acabou por chegar ao minuto 66, com Fernando a lançar En Nesyri que bateu Cillessen com facilidade.

Thierry Correia, que já tinha recebido assistência no início da segunda parte, depois de um choque com Oscar, acabou por sair lesionado, depois de novo choque, desta vez com ex-portista Óliver Torres e acabou rendido pelo ex-sportinguista Piccini.

Sem mais golos, a equipa da Andaluzia segue no quarto lugar, em lugar de acesso na Liga dos Campeões, enquanto o Valencia cai para o 14.º posto.