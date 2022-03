Alberto Moreno sofreu uma lesão grave no joelho direito, no passado sábado, no encontro frente ao Osasuna, para a liga espanhola, e vai ficar ausente dos relvados até final da temporada, segundo anunciou esta segunda-feira o Villarreal.

Em comunicado, o atual sétimo classificado do campeonato espanhol explicou que Moreno, de 29 anos, tem uma rutura no ligamento cruzado do joelho direito e que vai ficar impossibilitado de treinar e jogar nos próximos seis meses.

No sábado, em duelo da 27.ª jornada, na casa do Osasuna, o lateral esquerdo teve que ser substituído, aos 58 minutos, num encontro que o Villarreal acabou por perder por 1-0.

O Villarreal acrescentou que Moreno, que tem quatro internacionalizações pela seleção espanhola, vai ser operado nos próximos dias.

«Agradeço todo o apoio que tenho recebido. Preparado para enfrentar a recuperação», escreveu Moreno na sua página oficial na rede social Instagram.

O antigo jogador de Sevilha e Liverpool volta a enfrentar nova longa paragem, depois de em setembro de 2020 ter sofrido semelhante lesão, mas no joelho esquerdo. Na altura, só regressou aos relvados em março de 2021.

Moreno vai terminar a temporada com 36 jogos realizados em todas as provas com o Villarreal, incluindo seis golos e quatro assistências.