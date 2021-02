Zinedine Zidane diz que não ficou surpreendido com a exibição Kylian Mbappé no Camp Nou frente ao Barcelona e também dirigiu elogios a Haaland, numa altura em que se fala no interesse do Real Madrid nos dois avançados.

O treinador francês falou no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Valladolid, sem nunca confirmar o interesse na contratação do compatriota do Paris Saint-Germain que, na terça-feira, marcou três golos na vitória sobre o Barcelona (4-1).

«Sim, toda a gente fala nesse jogo, mas a mim não me surpreendeu nada o que fez Mbappé porque já o conheço. Viu-o apenas como adepto e para que fique claro, o mais importante é o que temos de fazer amanhã, quanto ao resto vejo com prazer e atenção», comentou.

Numa altura em que a imprensa dá conta do interesse do Real Madrid em Mbappé e Haaland, Zidane recusou dizer qual preferia ver na sua equipa. «O que gosto é de ver bons jogadores e esses são dois jogadores do presente e do futuro, mas não vou dizer qual prefiro», referiu.

O treinador manifestou-se depois agastado com as perguntas em redor dos dois possíveis reforços e apontou para o jogo deste sábado com o Valladolid, revelando que Karim Benzema é baixa de última hora.