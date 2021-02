Ao contrário do que seria esperado, o regresso de Gareth Bale não está a correr como seria esperado. O internacional galês apenas foi lançado de início por José Mourinho em dois dos 22 jogos da Premier League disputados até ao momento.



O representante do extremo, Jonathan Barnett, explica a pouca utilização do jogador com o facto de este «estar no final da sua carreira».



«Ele está em final da carreira. A sério, têm de perguntar isso ao Mourinho», começou por dizer, citado pela BBC.



«Perguntam o que aconteceu com Bale, não é? Ele já ganhou mais troféus no estrangeiro que qualquer outro jogador britânico da história. Ele está muito bem financeiramente, tem dinheiro suficiente para o resto da sua vida, e tem um bom estilo de vida. Isto foi o que lhe aconteceu», acrescentou ainda.



Bale foi contratado pelo Tottenham ao Southampton em 2007 e volvidos seis anos transferiu-se para o Real Madrid, clube pelo qual conquistou quatro Ligas dos Campeões, dois campeonatos espanhóis, além de três Mundiais de Clubes, duas Supertaças europeias, uma Supertaça espanhola e uma Taça do Rei.