O diretor de Relações Institucionais da La Liga, Fernando Sanz, acredita que João Félix e Francisco Trincão vão ser dois dos destaques do campeonato espanhol na próxima temporada.

«Temos muita esperança em jovens como João Félix e Trincão, esperemos que expludam este ano», disse o dirigente espanhol, na sessão virtual de apresentação do campeonato.

O avançado do Atlético de Madrid tem sido criticado pela irregularidade no ano de estreia em Espanha, mas Sanz assume ter visto «coisas espetaculares de João Félix no ano passado», deixando o desejo «de que este ano faça coisas incríveis, com grandes jogos todos os domingos».

«Estou convencido de que vai ser uma grande figura da nossa liga, mas há que trabalhar todos os dias e ser constante, sem adormecer», concluiu.

A Liga espanhola arranca este sábado, com a receção do Eibar ao Celta de Vigo e ainda sem público nas bancadas.