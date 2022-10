João Félix é o tema do momento no Atlético Madrid. O avançado português deixou de ser titular e no último jogo nem sequer entrou em campo e não deixou de mostrar o descontentamento.

Nesse sentido, esta sexta-feira, a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Ath. Bilbao, a conferência de Simeone foi dominada pelo tema João Félix.

«Vou ser muito claro, tal como fui com o João. Eu quero ganhar. Quero ganhar com o João, quero ganhar com o Correa, quero ganhar com o Matheus, com o Morata ou com Griezmann. É a única realidade», começou por dizer.

«Ele fez uma pré-época muito boa, e apesar da lesão que teve no início da época, jogou muito bem com a Juventus e com o Manchester e jogou enquanto teve bom rendimento. Agora, como o rendimento dele baixou, joga outro. Porque trato todos os jogadores da mesma forma. Tenho de o fazer pelo melhor da equipa», acrescentou.

O técnico argentino justifica a saída do português com o rendimento e por isso garante depender dele o regresso à equipa.

«Quando o João voltar a estar bem nos treinos, quando a equipa precisar dele, ele vai voltar a jogar. Neste momento, entendo que há outros jogadores que estão melhor. É um rapaz fantástico, dá-se bem com os colegas, tem uma ótima relação com o grupo. Apenas está em causa o rendimento».

Apesar disso, Simeone admite culpas, notando que tem sentido dificuldades em tirar o melhor rendimento do português.

«Está a custar-me tirar o melhor do João. É um problema que tenho de resolver. O plantel temo os melhores jogadores e tenho de tirar o máximo de cada um enquanto eles estiverem cá», finalizou.