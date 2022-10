O internacional português João Félix atravessa dias difíceis em Madrid. O avançado de 22 anos voltou a não sair do banco no último encontro, diante do Club Brugge (1-1), descarregou a frustração ao atirar o colete de aquecimento para o chão e o rosto fechado não escondia a insatisfação.

No final da partida, Diego Simone foi questionado pela TNT Sports acerca do descontentamento de Félix e tentou fugir à pergunta.

«O melhor é perguntar-lhe a ele o que se passa. Quando alguém se chateia, eu não posso opinar por quem se chateia, por isso seria bom perguntar-lhe», limitou-se a dizer.

Já no treino desta manhã, note-se, João Félix fez um gesto de mandar calar alguém no treino, após ter marcado um golo. Mais tarde, o português reagiu na rede social Twitter, dando a entender que a atitude foi dirigida a um companheiro. «Rodrigo de Paul, que tens a dizer? Já não se pode competir no treino agora», escreveu.

