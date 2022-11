Luis Enrique e Ferran Torres são treinador e jogador da seleção espanhola, respetivamente, mas há outra coisa que os une: Sira Martínez.

A jovem é filha do técnico de 52 anos e namorada do avançado do Barcelona.

Ora, numa das famosas «lives» que tem feito durante o Mundial, Luis Enrique deixou uma ameaça, em jeito de brincadeira, a Ferran.

«Se o Ferran Torres marcasse um golo e fizesse o gesto da chupa no festejo, celebravas?», perguntou um espectador ao «Lucho», como é conhecido.

«Se o Ferran Torres fizer um golo vou ficar muito contente, mas relativamente ao gesto da chupeta, substituo-o imediatamente, meto-o na bancada e não volta mais a pisar um relvado», respondeu.