O selecionador espanhol, Luis Enrique, continua a abordar vários temas durante as suas transmissões na Twitch e não se esconde de nenhuma pergunta que lhe é colocada por quem assiste. Esta quinta-feira à noite, 'Lucho' esclareceu qual a sua opinião acerca de relações sexuais dos jogadores durante os estágios ou na véspera dos jogos.



«Aqui estamos concentrados... Não é que não se possa. Entendo que é algo muito normal e proibi-lo seria uma estupidez. Mas ir para um bacanal no dia anterior a um jogo não é o melhor. Quando estamos nos clubes, os jogadores dormem em suas casas e preocupa-me zero se praticam sexo ou não. Se praticam, é porque precisam. Repito: com bom senso, cada um com a sua companheira, com a sua mulher ou quem queira», começou por dizer na transmissão antes de recordar o período em que era jogador.



«Aqui na seleção não porque estamos concentrados e tudo isso, mas a sou a favor que as pessoas vivam a vida com normalidade. Considero importante. Eu, enquanto jogador, sempre que podia com a minha mulher, fazia o que tínhamos de fazer», acrescentou.



