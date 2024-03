Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, comentou esta sexta-feira os resultados do sorteio dos «quartos» Liga dos Campeões, que pôs o Manchester City no caminho dos merengues, e afirmou que para vencer a Liga dos Campeões é preciso derrotar a «melhor equipa da Europa».

«O City é um adversário que todos apontam como favorito, pois venceu no ano passado. É um confronto difícil, mas estamos confiantes de que podemos fazer um bom trabalho. Quando se inicia uma campanha na Liga dos Campeões, a ideia é vencê-la e, para isso, é preciso derrotar os melhores. Eles podem muito bem ser a melhor equipa da Europa neste momento, mas a nossa confiança está em altas. Se queremos vencer a Liga dos Campeões, temos de vencer o Manchester City», referiu em antevisão ao jogo frente ao Osasuna, da 29.ª jornada da liga espanhola.

O técnico italiano deu também boas notícias aos adeptos do Real Madrid, depois de confirmar que Thibaut Courtois e Éder Militão estão próximos de voltar aos relvados.

«Eles voltaram a treinar com o grupo. Vamos aproveitar a pausa das seleções para colocá-los em dois particulares com a equipa juvenil. A ideia é que eles estejam disponíveis para o jogo do dia 31 contra o Athletic Bilbao, mas sem correr riscos. Acho que estarão, porque estão a evoluir muito bem», anotou.

Por fim, o treinador de 64 anos comentou os casos de racismo que Vinicius Junior tem sido alvo, especificamente antes dos jogos do Barcelona e do Atlético de Madrid para a Liga dos Campeões.

«O problema do racismo existe. O Valência agiu muito bem após o episódio. Agora, quem tem que agir são aqueles que têm a oportunidade de fazê-lo. Quando falamos de tolerância zero, é para todos. O lugar dos criminosos não é nas ruas, é noutro lugar», concluiu.

De notar que o Real Madrid, primeiro lugar do campeonato, com 69 pontos, vai este sábado, às 15h15, a casa do Osasuna, 10.º, com 36.