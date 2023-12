O Real Madrid divulgou esta segunda-feira a lesão do lateral Dani Carvajal, que, no sábado, deixou a partida frente ao Granada (2-0) aos 46 minutos. De acordo com a nota publicada no site dos “merengues”, o internacional espanhol, de 31 anos, sofreu uma lesão no músculo sóleo da perna esquerda, ou seja, na parte posterior da perna.

O clube não detalhou o tempo previsto para a paragem de Carvajal, mas a imprensa espanhola garante que o lateral não regressa antes de 2024, pelo que vai no mínimo perder os próximos seis jogos da equipa.

Além de Carvajal, o Real Madrid não conta também com Vinícius Júnior, Tchouaméni, Éder Militão, Camavinga, assim como com os guarda-redes Kepa e Courtois. O internacional belga e Militão apenas deverão retomar os treinos condicionados em março.

Os comandados de Carlo Ancelotti visitam o Real Betis no próximo sábado, na 16.ª jornada do campeonato. Poucos dias depois, a 12 de Dezembro, os madrilenos encerram a fase de grupos da Liga dos Campeões, na Alemanha, ante o Union Berlin – contas que interessam ao Sp. Braga.