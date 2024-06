Kylian Mbappé mostra-se feliz por ser jogador do Real Madrid.

Na antevisão ao jogo com o Luxemburgo, desta quarta-feira, o internacional francês comentou a transferência para os merengues, que garantiram a contratação do jogador para as próximas cinco temporadas.

«É um grande alívio, estou muito feliz e isso é fácil de ver no meu rosto. No fim da época joguei menos e todos sabem porquê, agora isso não é desculpa para o Euro 2024. Todos sabem os contornos do negócio, vou ser jogador do Real Madrid nas próximas cinco temporadas», começou por explicar.

Durante a conferência, Mbappé falou sobre Cristiano Ronaldo e deixou ainda um agradecimento especial ao presidente do Real Madrid e a todos os que o ajudaram até este momento.

«Quero agradecer a todas as pessoas que me enviaram mensagens, não consegui ver todas. Quero agradecer a todas as pessoas que trabalham no Real Madrid, em especial a Florentino Peréz, que confiou em mim desde o primeiro moment», acrescentou.