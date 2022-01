Gonçalo Guedes marcou, mas o Valência perdeu esta noite no Santiago Bernabéu, frente ao Real Madrid (4-1), em jogo da 20.ª jornada da La Liga.

O internacional português foi titular – tal como Hélder Costa –, e marcou aos 76 minutos, numa recarga a um penálti que Courtois defendeu ao próprio Guedes.

Só que nessa altura o Real já vencia por 3-0.

E quem mais brilhou? A dupla do costume, Benzema-Vinícius Jr.

O avançado francês abriu o marcador aos 43 minutos, de penálti, e o jovem brasileiro bisou aos 52 e 61 minutos. A dois minutos dos 90, Benzema também bisou e fechou o marcador com novo golo, num belo movimento.

Com este resultado, o Real Madrid regressa às vitórias e lidera o campeonato espanhol com 49 pontos, mais oito do que o Sevilha, mas também mais dois jogos. O Valência é nono classificado, com 28 pontos.

