Depois da vitória em Maiorca, o Barcelona voltou a marcar passo no campeonato espanhol, ao empatar em casa do Granada, 1-1.

Luís Maximiano foi titular no conjunto da casa e foi buscar a bola ao fundo das redes logo aos dez minutos, após golo de Luuk de Jong, mas o lance foi invalidado por fora de jogo.

Na segunda parte, no entanto, contou mesmo. Aos 57 minutos, Dani Alves, no regresso à La Liga, cruzou com conta, peso e medida, e De Jong voltou a cabecear para o fundo das redes. Max ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o 1-0 culé.

Só que as coisas complicaram-se para os homens de Xavi a dez minutos dos 90, quando Gavi foi expulso.

A jogar com mais um, o Granada partiu para cima do adversário – já com Domingos Duarte também em campo – e conseguiu chegar ao empate aos 89 minutos, graças a um grande pontapé de Antonio Puertas, na sequência de um pontapé de canto.

Com este resultado, e decorridas 20 jornadas da Liga espanhola, o Barça está na sexta posição, com mais dois pontos do que o Rayo, mas também mais um jogo. O Granada é 12.º classificado, com 24 pontos.

Mais cedo, a Real Sociedad triunfou na receção ao Celta de Vigo, por 1-0.

(Imagens vídeo Eleven Sports)