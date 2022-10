O Valência venceu esta sexta-feira na deslocação ao terreno do Osasuna (2-1), em jogo da oitava jornada da La Liga.

Com Thierry Correia e André Almeida no onze titular, o clube che adiantou-se no marcador aos 28 minutos, com um golo de Justin Kluivert – assistido por Cavani.

No início do segundo tempo, Mouctar Diakhaby ampliou a vantagem e depois começou o festival de penáltis falhados.

Primeiro foi Avila, para a formação da casa, aos 57 minutos, e depois foi Cavani, aos 70, depois de Unai García ter sido expulso e ter deixado o Osasuna reduzido a dez unidades.

Nos descontos, Brasanac reduziu para 2-1, aos 90+4 minutos, mas esse golo foi insuficiente para evitar a derrota, até porque tudo se complicou ainda mais aos 90+6m, quando Ruben Pena viu também ele o cartão vermelho.

Com este resultado, o Valência assume à condição o quinto lugar, com 13 pontos. O Osasuna é oitavo, igualmente com 13 pontos.