Megan Rapinoe, capitã da seleção dos Estados Unidos, anunciou o final da carreira, aos 38 anos, logo depois de ter feito o último jogo pela seleção norte-americana, na última madrugada, com um triunfo sobre a África do Sul (2-0), num jogo particular, em Chicago. A avançada pendura as botas depois de 203 jogos, 63 golos e dois Campeonatos do Mundo (2015 e 2019).

Antes do último Mundial, Rapinoe já tinha anunciado que pretendia despedir-se dos relvados logo após o final da temporada da liga norte-americana e, no último domingo, foi brindada por uma tremenda ovação da parte dos adeptos. «Foi esmagador. Incrível. Foi maravilhoso, ouvir tantos elogios, ter este momento de despedida e voltar a jogar diante de uma multidão. Vou sentir falta disto. Nunca tive um momento em que sentisse que tudo foi perfeito, mas este esteve muito perto disso», contou a jogadora, emocionada, no final do jogo.

Foram, aliás, dois momentos marcantes no Estádio Soldier Field, em Chicago. O primeiro quando Rapinoe subiu ao relvado, como titular, para receber a primeira ovação da noite. O segundo, quando foi substituída, aos 54 minutos, desta vez com todo o estádio de pé a aplaudir.

A Bola de Ouro de 2019 representou a seleção dos Estados Unidos em quatro Mundiais, conquistou dois e ajudou ainda a seleção a conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres. No último Mundial, na Austrália, Rapinoe foi uma das três jogadoras que falharam um penálti no jogo dos oitavos de final diante da Suécia.

Uma carreira de dezassete anos. «Sinto que tenho crescido diante de vocês todos. Foi uma grande honra poder vestir esta camisola, poder jogar com estas fantásticas jogadoras e cumprir o meu sonho de infância diante de todo o mundo. Lutámos muito no campo para criarmos mais espaço para nós próprias. Não me vou embora, não se preocupem, agora sou uma de vocês», referiu ainda Rapinoe, com a voz embargada, quando se dirigiu aos adeptos.

Foi a despedida da seleção, mas Rapinoe vai ainda fazer mais um jogo pela sua equipa, o OL Reign, frente ao Chicago Red Stars, no último jogo da liga norte-americana, marcado para 15 de outubro.

A emotiva despedida de Rapinoe: