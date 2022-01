O treinador do Estoril, Bruno Pinheiro, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Arouca (2-1), em jogo atrasado da 18.ª jornada da Liga:

[Como se explica esta reviravolta?] «Explica-se que o futebol é assim mesmo, é até ao apito final e temos de ser melhores até ao apito final. Não o fomos, e quando assim é, não se ganha.

[O que pode dizer aos adeptos] Não posso dizer nada, a não ser que trabalhamos diariamente para ser felizes. A insatisfação faz parte do futebol, os adeptos têm liberdade para se expressarem. Faço o máximo para ajudar o clube, mas as contestações são normais. E não gostamos, claro.

O nosso azar foi a covid-19 ter sido faseada, se calhar teria sido melhor se tivéssemos tudo ao mesmo tempo e tivéssemos parado. Estamos num período em que jogamos com muita frequência e temos essa dificuldade acrescida, não estando num bom momento, dava jeito para treinar.

[Equipa pode estar ansiosa] É difícil perder os jogos como temos perdido, com o Moreirense, com o FC Porto, com o Vitória de Guimarães. Obviamente que a sequência de resultados intranquiliza, apesar de ainda termos alguma margem em termos pontuais.

Temos consciência e sabemos que é preciso somar três pontos. Basta ver o Nacional no ano passado, tinha 24 pontos na primeira volta e acabou por descer. Isto não é como começa, é como acaba. Sempre fui dizendo que a classificação não me dizia nada e isso confirma-se. Não considero que estejamos a jogar pior, mas no futebol é assim.

[Mercado] Tenho a certeza que precisamos de sangue novo. Perdemos o Crespo para o Fenerbahçe, perdemos o Lucas Áfrico por lesão, perdemos o Chiquinho para o Wolverhampton. Essas saídas não foram colmatadas. Estou à espera, as pessoas têm consciência disso, vamos ver o que é que o mercado nos traz.»