O Estoril Praia, da I Liga, venceu na manhã desta quarta-feira o Estrela da Amadora, da II Liga, por 3-1, em jogo de preparação realizado à porta fechada, no Centro de Excelência do Estoril, na Adroana.

O emblema da Linha de Cascais - que prevê realizar mais um encontro à porta fechada no período da tarde - derrotou o oponente que milita na II Liga portuguesa de futebol com golos de André Franco, Leonardo Ruiz e Arthur Gomes. O único golo do Estrela da Amadora foi apontado por Aloísio Souza.