O treinador do Estoril, Ricardo Soares, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao FC Porto (3-2), em jogo da 24.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo] «Felicitar o FC Porto, foi mais eficaz do que nós. Na primeira parte fizemos um jogo interessante taticamente, identificámos os aspetos fortes do FC Porto. Tivemos alguma dificuldade na recuperação de bola, mérito também do FC Porto. Na segunda parte sabíamos que havia alguns espaços para atacar e que poderíamos entrar no jogo. frustrados não estamos, há é um espírito de missão muito forte para alterarmos o rumo dos acontecimentos. A outra questão é que merecíamos pontos.

Estivemos sempre em jogo, esteve sempre em aberto. Na primeira parte o FC Porto foi melhor do que nós, mas tirando os golos, não me lembro de nenhuma oportunidade, isso demonstra a organização da minha equipa. Gostava também de dizer o seguinte: dar uma palavra para o Gustavo e da sua equipa, grande jogo da parte dele, também do FC Porto. É bom realçar a grande arbitragem que ele fez.

[Poucas alterações na equipa] Não é pelo conforto nem pela confiança. Se vim, é porque acredito no projeto. Acredito em todos os jogadores, mas tenho de ter calma, os jogadores também. Não gosto de pedir coisas aos jogadores que não se trabalham. O que sabemos é que precisamos de pontos.»