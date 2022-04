Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, em conferência ed imprensa, depois do empate cedido, em casa, diante do Sp. Braga (0-0), no jogo que encerrou a 30.ª jornada da Liga:

[Depois de três derrotas, não sofrer golos foi importante?]

- Valeu por não termos sofrido porque nos últimos jogos fomos superiores aos adversários que têm tido poucas oportunidades, mas acabamos por sofrer. Temos tido alguma infelicidade nesse aspeto, mas não é só isso, houve pormenores que tentámos corrigir durante a semana. Hoje conseguimos não sofrer. Não conseguimos dominar o jogo, mas acabamos por não sofrer. Considerando o jogo em si, estou satisfeito com o resultado.

[Este ponto chega para garantir a manutenção?]

- Ainda não sei se dá ou não, mas o foco é ganhar três pontos já no próximo jogo [em casa frente ao Belenenses] e aí sim, garantimos já a manutenção. Não fizemos contas para este jogo, procurámos ser felizes. Vamos ganhar no próximo jogo para que fique assegurado que garantimos a manutenção por mérito nosso e não dos adversários.