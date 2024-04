Vasco Seabra almeja liderar um Estoril consistente e ambicioso na visita ao Sp. Braga, na 29.ª jornada da Liga. Esta temporada, «canarinhos» e «guerreiros» já mediram forças por duas vezes, na Liga e na Taça da Liga. Se para o campeonato os comandados de Vasco Seabra sofreram uma reviravolta, na final da Taça da Liga os minhotos venceram nos penáltis.

«Fizemos, de facto, duas entradas muito boas [nas duas partidas anteriores] e a final da Taça da Liga foi de uma consistência bastante elevada», analisou, em conferência de imprensa.

Frente a Portimonense, FC Porto e Casa Pia, o Estoril não sofreu qualquer golo, por sinal sempre com Marcelo Carné entre os postes. Ainda assim, o timoneiro dos «canarinhos» esclareceu esta recente mudança no «onze».

«Quando mudei do Marcelo para o Dani Figueira, tinha confiança total no Marcelo. Foi uma escolha com base no trabalho do Dani, a confiança que tinha nele e o que sentia que as características dele poderiam trazer para a nossa equipa. Esta mudança deveu-se exatamente à mesma situação. O Dani é um trabalhador nato e confio muito nele», argumentou.

Quanto ao avançado João Marques, já contratado pelo Sp. de Braga para a próxima temporada, Vasco Seabra garante que o jovem, de 22 anos, «está convocado».

«O João Marques teve um período em que as coisas não lhe saíram tão bem, mas é um jogador que está a lutar para nos ajudar. Nos últimos dois jogos teve duas entradas muito boas a partir do banco. As decisões dele estão cada vez melhores», salientou.

Entre as opções para o ataque, o Estoril não contará com Rodrigo Gomes, que se encontra emprestado pelos adversários deste fim de semana. Por isso, Heriberto Tavares entra na equação.

«É uma possibilidade, assim como João Marques e o Fabrício Garcia. Estamos felizes por esta competitividade interna. Há muitos jogadores que têm muitos minutos durante toda a competição. É um fator muito importante», concluiu.

O Estoril, 13.º classificado com 29 pontos, defronta o Sp. Braga (4.º), com 56 pontos. A bola rola na fortaleza dos «guerreiros» a partir das 20h30 deste sábado. Para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.