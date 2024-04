Os jogos de alto risco da Liga da Turquia vão ter videoárbitros (VAR) estrangeiros, entre os quais de Portugal, até ao fim da presente época, anunciou esta sexta-feira a Federação Turca de Futebol.

O organismo estabeleceu um acordo com as congéneres de Portugal, Itália, Espanha, Alemanha e Países Baixos para contar com VAR nos jogos mais relevantes. O protocolo é inaugurado esta sexta-feira, e até segunda-feira, durante a 32.ª ronda. A prova conta com 38 jornadas.

A equipa de videoarbitragem dos jogos do líder Galatasaray e do Fenerbahçe, segundo classificado, com menos dois pontos, frente a Alanyaspor e Karagumruk, respetivamente, será liderada por árbitros estrangeiros, tal como acontecerá no Ankaragücü-Gaziantep, decisivo na luta pela manutenção.

O anúncio surge na sequência das críticas do presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, segundo as quais o clube perdeu «demasiados títulos de maneira duvidosa», o que motivou o abandono do encontro da Supertaça, ante o Galatasaray, no domingo. Por isso, o emblema de Istambul foi multado em 115 mil euros.