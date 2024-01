O Estoril já informou o Valência que vai acionar a opção de compra de Koba Koindredi, fixada em 3 milhões de euros, e vai anunciar o acordo com o clube espanhol ainda na tarde desta segunda-feira, segundo apurou o Maisfutebol.

Um passo determinante para depois avançar com o acordo pré-estabelecido com o Sporting, que prevê um empréstimo do médio francês de 22 anos até ao final da presente época, com opção de compra obrigatória, fixada nos 4 milhões de euros.

O jovem terá realizado o último jogo com a camisola do Estoril no passado sábado, na final da Taça da Liga que o Estoril perdeu no desempate por penáltis diante do Sp. Braga. Nesse jogo, Koindredi foi titular e foi substituído por Holsgrove, aos 59 minutos. No final do jogo, o treinador Vasco Seabra abraçou o jogador, num gesto que já soou a despedida.

«Dei-lhe um abraço muito forte no campo, porque tenho uma ligação muito grande com ele», referiu o treinador no final do jogo, acrescentando que não sabia se ia poder contar com o jogador para o próximo jogo.

Koindredi também já terá definido um acordo com o Sporting que, além da restante temporada, deverá prolongar-se por mais cinco temporadas.