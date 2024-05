Marcelo Carné publicou uma mensagem sentida a despedir-se do Estoril, um clube que o guarda-redes diz ser «especial» por ser gerido «de uma forma humana».

«Chegou a hora de me despedir!!! Sou muito grato a Deus por ter curtido cada momento desse ciclo da minha vida… O Estoril é um clube especial por ser gerido de uma forma humana e que faz, realmente, todos se sentirem como “não sendo só mais um”…», começou por escrever o guarda-redes brasileiro de 34 anos.

Contratado ao Marítimo, Marcelo fez apenas uma temporada no Estoril, mas foi suficiente para sentir-se em casa. «Queria agradecer e vou citar, nominalmente, algumas poucas pessoas, entre tantas que foram fundamentais na minha passagem aqui, o presidente Ignácio [Beristain], por me abrir as portas pra mostrar meu trabalho, Vasco Varão por não medir esforços para que eu me sentisse em casa desde a minha chegada até o último dia, o Mister Álvaro [Pacheco] por apostar em mim e ao Mister Vasco [Seabra] pela confiança e pelas oportunidades», acrescentou.

A fechar a mensagem, Marcelo dirige-se ainda aos adeptos. «Saio como um profissional melhor por conviver com esse grupo Fantástico, que tive a honra de participar. Obrigado aos adeptos por todo o acolhimento nessa passagem! Foram muitos momentos históricos, que ficaram marcados no meu coração, desse lugar que aprendi a amar! As despedidas nunca apagam as lembranças que se eternizam nos corações», escreveu ainda.

O Estoril fechou a temporada no 13.º lugar e foi finalista da Taça da Liga, numa época em que Marcelo Carné somou 23 jogos como titular.