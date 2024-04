Vasco Seabra, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois da derrota, em casa, diante do Sp. Braga (0-1), em jogo da 29.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo? Resultado justo?

- Se há que há justiça no futebol, parece-me que seria mais o empate. Acho que se produziu pouco da parte de ambas as equipas no último terço. Foi um jogo muito equilibrado, muito dividido. Podíamos ter marcado primeiro, ainda na primeira parte. Na segunda parte o jogo estava novamente dividido, baixámos um pouco as linhas, mas depois do golo do Sp. Braga demos ainda uma resposta e tivemos duas situações junto da baliza do Sp. Braga para marcar. No último terço não fomos tão agressivos como é habitual. Devíamos ter sido mais afoitos para podermos fazer mais dano.

- É obvio que estávamos a jogar contra uma equipa com muita qualidade individual e isso torna o jogo mais difícil, mas conseguimos muitas vezes quebrar a pressão e entrar no último terço do Braga. No último terço não fomos tão incisivos, também pela qualidade do Braga, mas competimos diante de uma equipa que está a lutar pelo terceiro lugar da Liga. Temos agora 24 horas pare nos concentrarmos no próximo jogo que vai ser muito importante para nós.

Wagner Pina tem vindo a evoluir, o que achou da exibição dele esta noite?

- Estou muito feliz com o Wagner. Não tivemos o Rodrigo [Gomes] que tem alterando com o Wagner. Gostamos de ter todas as opções, mas o crescimento do Wagner deve-se ao trabalho dele. Estou satisfeito com o grupo, não posso apontar nada em relação à atitude. Agora é descansarmos e continuarmos a acreditar.

Ficou com um amargo de boca com este resultado?

Sim, por não termos conseguido conquistar pontos. Senti no final do jogo que competimos de forma a que pudéssemos levar mais, mas não podemos ficar a chorar sobre o leite derramado. Temos de descansar e voltar com uma energia muito grande.

Estão muitas equipas juntas na luta pela permanência, como olha para as últimas cinco jornadas? Vai estar atento aos jogos deste domingo?

É uma luta muito grande, mas mais do que preocuparmo-nos com os adversários, temos de pensar que temos 29 pontos, temos de pensar que faltam cinco jornadas e que, se podermos conquistar, quinze pontoa não vamos conquistar catorze. Vamos jogar com muita vontade de vencer, um jogo de cada vez, semana após semana. Acreditamos que vamos conseguir os nossos objetivos.