Nélson Veríssimo, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois da derrota, em casa, diante do Paços de Ferreira (1-3), em jogo da 21.ª jornada da Liga:

Derrota difícil de digerir, em casa, diante do último classificado. Compreende a contestação dos adeptos?

- Uma derrota é uma derrota. Sabíamos da posição que o Paços tem e a posição pontual que podíamos conseguir com uma vitória que dava uma importância acrescida a este jogo. A verdade é que, desde o regresso, o Paços está mais crescido coletivamente e não demos a resposta que estávamos à espera de dar. Ainda que o primeiro golo tenha condicionado muito a nossa equipa, em ternos de abordagem ao jogo, a equipa perdeu confiança, foi uma equipa longe do que esperávamos, pelos jogadores que sabemos que temos.

- Ao intervalo tentámos marcar o mais cedo possível, como tínhamos feito com o Boavista, conseguimos marcar e, a partir daí, acreditámos que podíamos dar continuidade na segunda parte, mas acabámos por sofrer um terceiro golo. Resta-me dar os parabéns ao Paços, realmente esteve melhor do que nós. Não estamos numa fase positiva, mas esta é a mesma equipa que até à paragem para o Campeonato do Mundo tinha conseguido bons resultados A equipa é a mesma, reforçada com alguns jogadores em janeiro. Não estamos numa fase boa, é uma questão de confiança. Temos capacidade para fazer mais e melhor.

O calendário da segunda volta será mais complicado, a margem de sete pontos é suficiente para segurar o Estoril no primeiro escalão?

- Desde o início que sabemos que o percurso não ia ser fácil, pelas alterações que fizemos no plantel. Temos alguma juventude, podíamos dar outra resposta, porque a qualidade está cá. Temos a equipa frustrada, os nossos adeptos, os sócios, mas têm de perceber que estamos tão frustrados como eles. Tentámos conseguir uma vitória, não conseguimos. Olhamos, desde o início, para todos os lados, para cima e para baixo na classificação. Sabemos qual a diferença, mas temos de controlar aquilo que podemos controlar. Sabemos que na segunda volta íamos apanhar as equipas grande todas fora, mas acreditamos que ainda podemos ir buscar alguns pontos. Também temos jogos em casa com equipas do nosso campeonato.

Terceiro derrota consecutiva, é a pior série da temporada…

- Olhando para aquilo que são os golos marcados e sofridos, sabíamos que tínhamos um problema em relação às bolas paradas. Tínhamos mostrado alguma consistência nos últimos jogos, mas a equipa hoje não teve capacidade de ser pressionante e reduzir os espaços ao portador da bola. Faltou-nos no processo defensivo mais capacidade, mais agressividade nas bolas divididas. Sofremos o primeiro golo numa bola parada, depois o Paços foi-se galvanizando e nós fomos perdendo confiança. Ainda fizemos o 2-1, mas não conseguimos chegar ao objetivo.