O treinador do Estoril, Ricardo Soares, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Vizela (3-0), em jogo da 23.ª jornada da Liga:

[Opções do onze inicial] «Acabámos de chegar, conheço o plantel do lado de fora, a equipa jogou com o Sporting, só tive o plantel na quinta-feira, só tivemos dois dias para trabalhar este jogo. é pouco. A equipa não esteve tão disponível como eu estava à espera, o Vizela teve uma mudança acima. Em relação ao onze, entendi não fazer qualquer alteração.

[Disse que os adeptos iam ter orgulho desta equipa, mas quando é que isso acontecerá?] Futebol bonito é em casa, no sofá ou no café, aí é fácil. Quando vim para cá, sabia para o que vinha. Este é provavelmente o maior desafio da minha vida, e é muito simples: faltam 11 jogos, é um grande estímulo para mim estar aqui, num projeto difícil. Sabia disso, nada muda, o que muda é que passou mais um jogo. O resto é igual, vim para cá com um grande espírito de missão. Em 18 jogos, tivemos duas vitórias, as quais foram conquistadas em superioridade numérica. E sofrer um golo como sofremos hoje, o primeiro… a equipa caiu animicamente e demorou demasiado tempo a recuperar. Isto já não é só uma questão de treino, também temos de trabalhar esses aspetos mentais. Mas todos nós sabemos que isso acontece muitas vezes. Posto isto, nada muda, sabia para o que vinha. Nas próximas semanas conto melhorar a equipa para que possamos entrar nos jogos muito mais competitivos. Os jogadores hoje tentaram de tudo, mas apanhámos uma equipa altamente eficaz.

[Golos sofridos espelham o momento da equipa?] Estamos numa posição, fruto dos últimos resultados, em que isso é natural. Cabe-me a mim trabalhar, vamos alterar a situação acreditamos nisso. É com muito trabalho, dedicação e ajudar os jogadores a tomarem melhores decisões.

[Estreia] Mais importante que a estreia ser positiva ou negativa, para mim futebol é lutar até à exaustão. A estreia passa a ser negativa a partir do momento em que a minha equipa não fez pontos. Isso para mim é negativo. O resto, a minha estreia, isso não interessa nada. Os adeptos podem esperar o máximo empenho e competência, vamos tê-la. Espero que eles possam ser um bocado compreensivos. Nem devia pedir isto, porque ainda não fiz nada, mas faço este apelo. Não mudo uma vírgula ao que já disse, os adeptos no fim vão ter orgulho em nós.»