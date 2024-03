Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, em declarações após o Estrela da Amadora-Casa Pia (3-1):

«A lógica da tabela não tem sentido para nós. Às vezes, existe esse ruído nas redes sociais, mas onde eu estiver, seja qual for o clube ou o país, jamais irá acontecer olharmos para uma tabela quando faltam 30 pontos e 10 jornadas. O nosso foco não é esse, não sei onde estávamos e não sei onde estamos agora.

Temos mais peças para nos ajudar. Temos o Diogo Fonseca, que deu uma excelente resposta, o Miguel Lopes, que voltou a jogar de início, o Mansur que está de volta, o Nanu e o Rúben Lima nas suas posições e tentámos insistir com o Regis, mas há dias que não são tão positivos. Isso sim são factos que determinam o momento da equipa. Felizmente, temos jogadores a voltar e isso vai ditar a força que teremos jogo após jogo.

Hoje, o resultado é inteiramente justo. Podíamos ter marcado na primeira parte, marcámos na segunda. Chegámos com mérito à vantagem, sofremos quando menos merecíamos, mas voltámos a reagir. Esta equipa do Casa Pia vinha de três jogos sem sofrer golos e não é fácil quebrar momentos positivos. Foi com todo o mérito e muita competência que conquistámos os três pontos.

Marcámos o primeiro, segundo e terceiro golos fruto da mesma postura pressionante, de levar o adversário a errar, e uma postura ambiciosa pelos nossos adeptos. A vantagem que conseguimos deu-nos tranquilidade, porque foi com a alma de querer ganhar que entrámos no jogo. Essa vantagem deu conforto, mas foi sempre fruto da nossa atitude. Até ao último segundo, íamos conseguir os pontos e a vitória.»