Tiago Ferreira vai ser reforço do Estrela da Amadora, transferindo-se em definitido do Sporting, onde fez toda a formação até estrear-se sob o comando de Ruben Amorim na temporada que agora terminou.

Filho do ex-médio português Mamede, Tiago Ferreira esteve perto de sair neste defeso para o Schalke 04 (2.ª Bundesliga), mas os leões não chegaram a acordo com o histórico emblema alemão.

Agora, o futuro passa por outro histórico clube, mas de Portugal: o Estrela da Amadora, pelo qual será oficializado em breve com um contrato de duas temporadas e o Sporting a conversar 50 por cento do passe.

Em 2023/24, Tiago Ferreira alinhou pela equipa B dos leões, mas foi chamado esporadicamente por Ruben Amorim aos treinos da equipa principal. Inscrito na Liga Europa, foi aí que se estreou com a camisola principal do clube leonino, num jogo com o RKS Raków em Alvalade.

Agora orientado por Filipe Martins, o Estrela da Amadora procura construir um plantel sólido para evitar sobressaltos naquela que será a segunda época após o regresso ao principal escalão do futebol português. Tal como o Maisfutebol noticiou neste sábado, Alan Ruiz e Ferro são alvos neste mercado. Também Francisco Meixedo, guarda-redes da formação do FC Porto, poderá rumar à Reboleira.

Marko Gudzulic, guarda-redes sérvio de 21 anos, e Paulo Moreira, ex-Varzim, são os reforços já oficializados pelo Estrela para 2024/25.