Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Portimonense (3-0), no Estádio José Gomes, no jogo de abertura da 21.ª jornada da Liga:

Primeira vitória em 2024, o Estrela está mais forte?

- Sim, foi a primeira vitória, mas não gostamos de olhar para o jogo dessa forma, preferimos olhar para os nossos processos. Para nós o mais importante não foi a vitória, foi a forma como lutámos por esse objetivo. Já sentíamos, nós, os nossos adeptos e os próprios adversários, já sentiam a nossa equipa mais forte nas últimas semanas. Com o Benfica estivemos a ganhar, permitimos a reviravolta. O jogo com o Estoril foi diferente, o Estoril vinha mais confiante e se o jogo fosse uma semana mais tarde teria sido diferente. Os jogadores estão mais confiantes. Na semana passa estreámos vários jogadores, demos condição física a outros. Neste jogo, apesar de termos dado uma boa resposta, e de precisarmos de pontos, o nosso foco esteve sempre no processo. Tentar ter qualidade na posse, tentar ser perigoso nas transições e nas bolas paradas. Foi o que fizemos hoje. A história da segunda parte depois foi diferente também devido ao conforto que tínhamos. Sinto a equipa mais forte e, se Deus quiser, as cosias vão dar certo.

Rodrigo Pinho voltou a ser titular, é um jogador que traz outra capacidade à equipa?

- O Rodrigo é mesmo isso. É um jogador com maturidade, com experiência no futebol, com um refino técnico e que tem uma boa interpretação tática dos espaços. É um jogador com capacidade de ler e para tomar boas decisões, mas é um jogador que, infelizmente para nós, não competia desde junho do ano passado. Estamos a elevar gradualmente a condição física do jogador. Hoje esteve no limite, estava com algumas limitações físicas, penso que ainda pode melhorar. Ainda não está ao nível daquela temporada com o Marítimo que o levou ao Benfica, mas está a caminhar para lá.

Léo Jabá também esteve em destaque. Tem uma boa dinâmica com o Rodrigo Pinho?

- Temos aí nessa dinâmica entre os dois e com o Régis também. São jogadores com qualidade técnica, sabem tomar boas decisões. Naturalmente as dinâmicas vão saindo melhor há medida que o tempo vai passando. Estes três jogadores nunca tinham jogado juntos, nunca tinham tido esta sequência. Acho que a perspetiva é sempre melhorar, porque são jogadores com qualidade técnica e que sabem que se trabalharem em conjunto dentro do próprio jogo vão criar dificuldades a qualquer adversário. Esses três, mas também o André Luiz e o Kikas.