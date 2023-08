Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, em conferência de imprensa, depois da derrota, em casa, diante do Vitória de Guimarães (0-1), em jogo da primeira jornada da Liga:

[Ficou a sensação de que se o jogo fosse de onze para onze o resultado poderia ter sido diferente. Concorda?]

- É exatamente a sensação com que ficámos no final do jogo. Se o jogo tem sido disputado de onze para onze seria completamente diferente, tanto o resultado final, como a forma como iria ser disputado. Fomos prejudicados naquele lance [expulsão de Miguel Lopes], depois da decisão da equipa de arbitragem. Temos de agir desta forma, que infelizmente condicionou o restante jogo. Tentámos ajudar no sentido de sermos mais agressivos e mais pressionantes, mas nesta etapa de crescimento e de adaptação, que passa pela tomada de decisão, pelo erro, acabámos por não conseguir empatar, levar um ponto, ou mesmo virar o resultado e conseguir os três pontos. Faz parte, foi o primeiro passo dos muitos que temos de dar ao longo deste campeonato.

[Estrela cresceu na segunda parte, o que mudou?]

- O início do jogo foi positivo. Houve um ou dois cantos do Vitória que foram frutos de contra-ataques, o Vitória só conseguiu chegar ao último terço em lances de bola parada. Depois da expulsão, acabámos por não ser tão pressionantes. Não era fácil, era o primeiro jogo, em casa, diante dos nossos adeptos. A atitude dos nossos extremos foi mais baixar do que manter a posição. Isso foi até ao intervalo, depois corrigimos isso. Em relação à questão tática, queríamos manter as mesmas regras. Fomos mais pressionantes, acabámos por ter bons momentos e igualar aquilo que era uma superioridade numérica do adversário. A época passada foi toda nesta dinâmica. A superioridade tem a ver com a dinâmica, não com o número de jogadores que temos naquela zona. Jogamos com três ou quatro médios, mas no espaço até pode ser o central que apareça ali.

[Grande ambiente, 4.300 adeptos, o Estrela faz falta à Liga?]

- Sem dúvida. Toda a gente aqui, qualquer pessoa que goste de futebol, com esta paixão que o Estrela tem, pelos adeptos que tem, claro que faz falta à I Liga e ao espetáculo.

[Foi expulso no final do jogo, não vai estar no banco na Luz, isso pode fragilizar a equipa?]

- Pode fragilizar a equipa ou não, temos de avaliar e preparar bem a equipa, encontrar soluções. A equipa tem maturidade, tem é de ser mais rigorosa. Quanto à minha expulsão, foi um momento emocional, no qual tomei uma decisão. Houve outras circunstâncias que levaram a essa decisão. Todos erros, a equipa de arbitragem, os jogadores, o treinador, faz parte do jogo. É assim que vivo o jogo. É algo com que não me identifico, tenho de melhorar, mas faz parte. Tenho de melhorar nesse apeto.