A Reboleira pintou-se de verde, vermelho e branco para assinalar o regresso do Estrela ao primeiro escalão, catorze anos depois da última presença, mas a festa no José Gomes esmoreceu depois da expulsão madrugadora de Miguel Lopes que abriu caminho para o triunfo do Vitória que aproveitou a deslocação à Amadora para refazer-se da desilusão provocada pela desilusão no acesso à Liga Conferência. Uma vitória que acabou por ser sofrida, uma vez que o Estrela lutou até ao último suspiro e chegou a acertar no poste nos instantes finais.

Com as bancadas do José Gomes bem compostas, a transbordar entusiasmo, o Estrela até entrou bem no jogo, revelando-se ousado no ataque, logo nos primeiros instantes do jogo, sobretudo no corredor esquerdo, mas rapidamente perdeu a iniciativa para um Vitória que, com muita serenidade, começou por assumir a posse de bola, para depois levar o jogo para o meio-campo do Estrela. A equipa dos Silvas, com Manú, Tiago e Dani no meio-campo, começaram por circular a bola para, depois, a fazerem chegar à restante «família», com André e, sobretudo, Jota, na frente de ataque.

Os minhotos conquistaram cinco cantos num espaço de poucos minutos numa altura em que começavam a instalar-se no meio-campo contrário, diante de um Estrela que, nesta altura, limitava-se a afastar a bola para longe. Foi neste cenário que Miguel Lopes derrubou Jota Silva e viu um cartão vermelho direto, deixando o jogo ainda mais desequilibrado. Sérgio Vieira procurou equilibrar a equipa sem fazer alterações, abdicando da defesa a três, para passar a defender com quatro, com Mansur a recuar para o lado de Gaspar, ficando Jean Felipe e João Reis encarregues das laterais. A equipa não teve de assimilar estas mudanças, uma vez que, ao sexto canto, o Vitória chegou ao golo. Cruzamento de Tiago Silva da esquerda, com Jota a aparecer nas costas de Aloísio, junto ao primeiro poste, para desviar de cabeça para as redes de Bruno Brígido.

Um balde de água fria para o Estrela que, num espaço de três minutos, ficou reduzido a dez e sofreu um golo. O Vitória, por seu lado, serenou ainda mais, procurando manter o controlo do jogo, com uma boa circulação de bola que obrigava o adversário a desgastar-se, perante mais uma tarde quente em Lisboa. Apenas uma oportunidade para o Estrela na primeira parte, mesmo antes do intervalo, com Jean Felipe, na marcação de um livre sobre a esquerda, a atirar direto, obrigando Bruno Varela a defender a soco junto à barra. A verdade é que o Vitória chegava ao intervalo com um claro ascendente, bem evidente nas estatísticas, com oito cantos a favor contra nenhum do Estrela.

Estrela nunca baixou os braços

Sérgio Vieira procurou recuperar a sua equipa com duas alterações ao intervalo, lançando Kikas e Léo Cordeiro, e, logo a seguir também Hevertton Santos, enquanto Moreno também fazia ajustes, com André André a render Zé Carlos. A segunda parte começou com uma intensidade redobrada, com o Estrela a procurar atacar, com destaque para uma investida de Ronald logo a abrir, e o Vitória a procurar explorar o muito espaço que a equipa da casa deixava nas suas costas.

O jogo ganhou intensidade, com o Estrela a crescer no jogo diante de um Vitória que voltava a acusar os mesmos problemas da época passada, com dificuldades em gerir a vantagem numérica e a vantagem no marcador. Sérgio Vieira continuou a reformular o ataque com as sucessivas entradas do gigante Ndour e de Léo Jabá e, por instantes, nem parecia que o Estrela estava a jogar com menos um. O Vitória deixava jogar e só respondia a espaços, mas contou com duas oportunidades flagrantes para reforçar a vantagem, primeiro numa investida de Jota Silva, com passe atrasado, para o remate forte de André Silva para a defesa da tarde de Bruno Brígido. Logo a seguir, o guarda-redes do Estrela voltou a ser submetido à prova, na sequência de mais uma iniciativa individual de André Silva.

A verdade é que o jogo estava partido e o Estrela estava claramente na luta pelo resultado como ficou bem evidente, ao minuto 85, quando Léo Jabá atirou ao poste depois de uma saída em falso de Bruno Varela. O Vitória contou com várias oportunidades para matar o jogo, com destaque para mais um remate do incansável Jota Silva, mas a verdade é que o Estrela lutou até ao apito final pelo empate.

O jogo acabou com a expulsão de Sérgio Vieira mesmo sobre o apito final. Não era assim certamente que o Estrela pretendia festejar o regresso ao primeiro escalão.