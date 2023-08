Momento: canto de Tiago Silva, cabeçada de Jota Silva

Dois minutos depois da expulsão de Miguel Lopes, o Vitória colocou-se em vantagem no marcador. Na sequência de um pontapé de canto da esquerda, Tiago Silva cruza para o primeiro poste e Jota Silva, oportuno, entra de rompante nas costas de Aloísio Souza para desviar a bola, de cabeça, para o topo das redes de Bruno Brígido. Estava feito o golo que acabaria por ditar o resultado final.

Figura: Jota Silva a todo o gás

Além do golo, Jota Silva esteve muito ativo ao longo de toda a partida. Entrou no jogo com rédea livre, aparecendo nos dois flancos e também pelo corredor central, a provocar constantes desequilíbrios na defesa do Estrela. Está em praticamente todos os lances capitais do jogo. Além do golo, esteve também na origem da expulsão de Miguel Lopes, fez uma assistência com selo de golo para André Silva e participou em praticamente todos os lances do ataque do Vitória. Esteve em todas até rebentar, nos instantes finais do jogo, cedendo o lugar a Anderson Safira.

Outros destaques:

Bruno Gaspar

Começou algo contido na defesa do flanco, até porque o Estrela atacava preferencialmente pela sua ala, mas cresceu significativamente no jogo após a expulsão de Miguel Lopes. Com a reformulação da defesa do Estrela, Bruno Gaspar ficou com o corredor livre para subir e acabou por oferecer muita profundidade aos minhotos. Chegou, inclusive, a aparecer muitas vezes na área do Estrela, a colaborar com o ataque e até teve uma oportunidade para marcar. Na segunda parte, cedeu o lugar a Miguel Maga logo depois de ver um cartão amarelo.

Kialonda Gaspar

Um central possante que não pensa duas vezes com a bola nas proximidades, tendo como prioridade afastá-la da sua área. Um central à antiga, mas muito eficaz. Anulou vários ataques do Vitória antecipando-se aos avançados do Vitória com pontapés para a frente.

Manu Silva

Determinante na manobra defensiva do Vitória, jogando quase sempre em antecipação, impedindo que o Vitória passasse por mais calafrios face aos ataques do Estrela.

Bruno Brígido

Manteve o Estrela na luta pelo resultado até final com grandes defesas que impediram que o Vitória chegasse ao segundo golo, com destaque para uma grande estirada a um remate de André Silva e outra para anular um pontapé de Jota Silva.

Miguel Lopes

Uma expulsão desnecessária demasiado cedo no jogo comprometeu as aspirações da sua equipa. Jota Silva ia a fugir, mas a verdade é que ainda estava muito longe da baliza de Bruno Brígido. Não havia necessidade de entrar daquela forma. Miguel Lopes parece que toca primeiro na bola, mas com a outra perna, em tesoura, acaba por derrubar o avançado do Vitória.