Foi há 20 anos, naquela tarde de sol de 12 de junho de 2004, que começou o Euro 2004, aquele Euro que Portugal organizou e que foi quase perfeito.

Faltou o quase, porque a Seleção Nacional entrou a perder e saiu da mesma maneira. Se a primeira derrota com a Grécia não impediu nada, a segunda foi o verdadeiro entrave para que a equipa então orientada por Luiz Felipe Scolari conquistasse o primeiro troféu de seleções da história do futebol português.

Ora, 20 anos depois do encontro inaugural do Euro, no Estádio do Dragão, o Maisfutebol recorda os 28 jogadores que foram a jogo nesse triunfo grego por 2-1.

Dos 28, 27 já se retiraram e apenas um continua a jogar. Não é difícil adivinhar quem é, pois não?

