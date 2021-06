Depois do tremendo susto com Christian Eriksen na partida de sábado frente à Finlândia, a seleção dinamarquesa regressou esta segunda-feira aos treinos.

Nas redes sociais, a federação de futebol da Dinamarca partilhou várias fotos da sessão, nas quais já se veem os jogadores nórdicos a sorrirem, em contraste com os naturais semblantes pesados que se viram no estádio Parken.

A Dinamarca prepara agora o duelo com a Bélgica, agendado para quinta-feira, do grupo B do Euro 2020. Eriksen, por sua vez, continua a recuperar no hospital.

Veja na galeria acima associada algumas fotos do treino.