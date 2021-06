Na véspera de mais um duelo entre Portugal e França, o selecionador francês elogiou a Seleção Nacional, lembrando o duplo confronto recente a contar para a Liga das Nações.

«Fizemos dois encontros recentes contra Portugal. O primeiro no Stade de France e depois em Lisboa. Isto serve para a nossa análise, mas também para a de Portugal. Há muitos jogadores que estiveram nesses jogos, mas é uma competição diferente. Tem o impacto em termos de análise. Os pontos fortes de Portugal são os mesmos. Eles também nos conhecem. Vai ser um jogo de altíssimo nível», começou por dizer, em conferência de imprensa.

A turma gaulesa entra em campo já apurada para os oitavos de final do Euro 2020: Deschamps admite mudanças no onze, mas garante que a abordagem será a mesma.

«Não vos vou dizer o onze, só amanhã [quarta-feira] saberão. Podíamos estar aqui com seis pontos, mas a minha abordagem seria a mesma, porque continuamos a ter o primeiro lugar ao alcance. Temos a tranquilidade de estarmos já apurados para os oitavos», referiu.

«Se vou apostar em jogadores novos? Penso em tudo isso. Há o Dembélé lesionado. Foi triste para o grupo e para ele. Os restantes 25 jogadores estão disponíveis. Antes de cada jogo penso sempre na gestão do plantel, tem de se coadunar com as nossas ambições. Temos de ter uma equipa competitiva e ambiciosa. Trabalhamos o sono, alimentação, tentamos compensar a falta de competição com intensidade no treino. Antes fazíamos jogos treino contra jovens, mas agora não é possível porque temos esta bolha», prosseguiu.

A terminar, Deschamps foi ainda questionado sobre as diferenças da Seleção Nacional de 2016 para a atual: «Sei que é uma equipa muito sólida, perigosa, nas bolas paradas também. Tem um ataque muito rápido. É uma das melhores equipas da Europa. Tem muita qualidade. Vimos isso no duplo confronto que tivemos na Liga das Nações. É preciso respeitar o jogo, porque terá impacto nas outras equipas que podem depender do nosso resultado.»

Portugal e França defrontam-se esta quarta-feira, na Puskás Arena, em Budapeste, a partir das 20h00.