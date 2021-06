A Itália venceu este domingo a seleção de País de Gales por 1-0, em Roma, no Estádio Olímpico, em jogo da terceira e última jornada do grupo A do Euro 2020.

O único golo do encontro foi apontado por Matteo Pessina, aos 39 minutos de jogo.

Com este resultado, a Itália fez o pleno no grupo A, com nove pontos, tendo marcado sete golos e não sofrido qualquer tento. País de Gales, apesar da derrota, garantiu o apuramento para os ‘oitavos’ em segundo lugar.