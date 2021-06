Um adepto foi transportado para o hospital em «estado grave», depois de cair nas bancadas do Estádio de Wembley durante o duelo entre a Inglaterra e a Croácia, da primeira jornada do grupo D do Euro 2020.

Isso mesmo confirmou a UEFA: «A UEFA confirma que um espectador caiu nas bancadas e foi transportado para o hospital em estado grave.»

Refira-se que a seleção inglesa venceu a partida, por 1-0, com um golo de Raheem Sterling na segunda parte do encontro.