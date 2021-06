A Alemanha estreou-se com uma derrota frente à França (0-1), no Euro 2020. Os germânicos estão quase que obrigados a ganhar a Portugal para continuarem com hipóteses reais de se apurarem para a fase a eliminar.



Na véspera do encontro, Fernando Santos explicou a variabilidade do estilo do jogo dos alemães.



«A França defendeu em bloco baixo e retirou todos os espaços da profundidade. Não foi por aí que a Alemanha criou dificuldades. A França fez um jogo fantástico. A Alemanha gosta de aproveitar a velocidade dos seus avançados com lançamentos dos médios como o Kroos, o Gundogan e o Kimmich. A França conseguiu equilibrar o jogo, transportou a bola para o meio-campo adversário e condicionou a Alemanha. Vamos ter de usar a bola e jogar no meio-campo contrário e ter em atenção esses aspetos», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O selecionador nacional admitiu haver duas possibilidades em aberto em relação à forma como a Mannschaft se vai apresentar, no sábado.



«É verdade que nos jogos que observámos, a Alemanha jogou em 3x4x3, depois voltou a jogar em 4x3x3 e num dos jogos jogou o Emre Can no lado esquerdo da defesa. Foi um jogador de contenção nesse jogo. Essa foi a grande modificação, mas nos últimos tempos voltou ao 3x4x3. Vi com muita atenção o jogo contra a Fraça, e na segunda parte houve momentos em que o Kimmich jogou mais dentro e o Ginter abriu na direita. Alteraram as rotinas. Há essa possibilidade, mas os jogadores sabem disso. Já falei com eles. Temos de estar preparados para o que o adversário nos apresentar», concluiu.



De seguida, Fernando Santos não quis revelar se vai ou não fazer alterações na equipa inicial em comparação com o embate com a Hungria, limitando-se a chamar a atenção para o facto de as duas seleções não serem comparáveis.



«Não se podem comparar, nem sequer jogam da mesma maneira. A Hungria jogou com cinco defesas, três médios e dois avançados. A Alemanha joga com três defesas, quatro médios e três avançados. Estar a pensar no jogo da Hungria e transportá-lo para o jogo com a Alemanha... A qualidade individual não tem a ver com nada. Não sei qual é a comparação possível. Sei que é uma grande equipa e Portugal também. Portugal vai colocar todas as suas qualidades em campo e já mostrou ao longo dos anos uma equipa muito capaz, muito forte sem bola e criar condições para fazer golos e ganhar. É o que vamos procurar fazer», frisou.