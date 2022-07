O empate era suficiente, mas Marta Cardona esperou pelo minuto 90 para arrumar as dúvidas. O golo de cabeça eliminou a Dinamarca e confirmou a Espanha nos quartos de final do Europeu Feminino, fase em que vai defrontar a anfitriã Inglaterra.

Cardona teve a presença no Campeonato da Europa em risco. Sofreu uma lesão grave no início da época, regressou à competição em dezembro, mas terminou a campanha com novos problemas físicos.

«Tornei-me especialista em psicologia do desporto. Tive tantas sessões! Comecei a ter cabelos brancos. Quando acontecem coisas destas, aprendes a valorizar o que tens», chegou a dizer.

O selecionador espanhol, Jorge Vilda, sabe do que Marta é capaz. A avançada quer recuperar o tempo perdido, e para isso vai buscar forças à imagem da Virgem Maria que tem nas caneleiras.

No início do Europeu anunciou o fim da ligação ao Real Madrid, e tudo indica que o futuro passa pelo rival Atlético.

Este texto foi baseado no perfil de Marta Cardona, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção espanhola, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.