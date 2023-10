Já imaginou uma seleção ter de perder para ter hipóteses de se apurar para o Euro 2024? É o caso da Irlanda.



Os irlandeses já não têm possibilidades de chegar ao Campeonato da Europa pela fase de qualificação. No grupo B, a França já assegurou a presença na Alemanha no próximo ano enquanto Países Baixos e Grécia disputam a outra vaga. De resto, os neerlandeses venceram em Atenas na última noite e deram um passo importante rumo à qualificação - têm os mesmos pontos que os gregos, mas menos um jogo.



Com a criação da Liga das Nações, a UEFA concedeu às seleções, que não se qualificaram através da via tradicional, uma nova hipótese de apuramento. Para que os irlandeses cheguem ao play-off, não podem ter mais de sete seleções com ranking superior ainda sem vaga na Alemanha no próximo ano.



Atualmente, os Países Baixos são uma dessas seleções. Inseridos na Liga A, é do interesse da Irlanda que os neerlandeses consigam a qualificação pela via tradicional, ou seja, através da fase de apuramento, ficando à frente da Grécia. Isto porque os helénicos estão atrás dos irlandeses na Liga das Nações.



Portanto, uma vitória da Irlanda frente aos Países Baixos, em novembro, deixaria a Grécia mais perto do apuramento e os irlandeses mais longe.