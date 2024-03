O grupo de Portugal para o Europeu deste verão está completo. A Geórgia, de Kvaratskhelia, junta-se à seleção nacional, assim como a Turquia e Chéquia, no Grupo F.

Depois de eliminar o Luxemburgo (2-0), os comandados do francês Willy Sagnol, de 47 anos, deram ao selecionador nova prenda de aniversário, e alguns apertos de coração, uma vez que a vaga inédita no Europeu foi selada nos penáltis.

Entre os gregos – que antes eliminaram o Cazaquistão (5-0) – Vlachodimos foi titular.

Em Tsibili, a Geórgia visou por mais ocasiões a baliza contrária na primeira parte, com cinco remates, ainda que apenas dois tenham obrigado Vlachodimos a aplicar-se. Em todo o caso, aos 44m, o ex-Benfica foi recorreu a cada centímetro da mão para afastar o perigo.

Face à crescente crispação, galvanizada pelas bancadas lotadas, o apito para o descanso foi brindado com confrontações entre os bancos. Na confusão, o georgiano Giorgi Loria – esta noite guarda-redes suplente – foi expulso.

No segundo tempo, foram os gregos a assumir a batuta do encontro, com remates a qualquer oportunidade. Todavia, o acerto foi nulo. Do outro lado, a Geórgia cerrou a linha defensiva, espreitando qualquer oportunidade para contra-atacar. Mas sem sucesso.

Como tal, e porque havia um nó por desatar, o encontro seguiu para prolongamento.

Vlachodimos e Mavropanos rumaram por outro desfecho

A primeira parte do tempo-extra foi o espelho dos 90 minutos. A entrada fulgurante da Geórgia, com iniciativas sentenciadas por Kvaratskhelia e Davitashvili, foi travada por Vlachodimos.

Minutos depois, aos 103m, o central grego Mavropanos, na sequência de um canto, cabeceou à barra. Até à pausa, Lazaros Rota surgiu sozinho na área georgiana, mas disparou por cima.

No derradeiro reatar do encontro, Vlachodimos voltou a ser herói, negando a felicidade a Davitashvili, fechando o primeiro poste, após remate junto à linha final.

Face ao desgaste, Kvaratskhelia deixou a partida com queixas musculares, sendo rendido por Kvilitaia, aos 109m.

Num derradeiro esforço para evitar os penáltis, Tsitaishvili testou os reflexos de Vlachodimos, que, uma vez mais, negou a tentativa dos anfitriões.

Kvekveskiri para a eternidade

Na hora das decisões, Mamardashvili travou o primeiro penálti dos gregos, cobrado por Bakasetas (1-0). O acerto dos anfitriões foi interrompido ao terceiro remate, quando Mikautadze atirou ao lado, permitindo a Bouchalakis repor a igualdade (2-2).

Todavia, temporária, pois o destino parecia apontar à história. Face ao desacerto do grego Giakoumakis, Kvekveskiri sentenciou a eliminatória. Vlachodimos intercetou o remate, mas foi incapaz de o travar.

Este foi motivo mais que suficiente para soltar a festa em Tiblissi, com centenas de adeptos a ocuparem o relvado, entre abraços e lágrimas. A Geórgia será a única seleção estreante no Europeu deste verão, que decorrerá na Alemanha.

Reveja, aqui, a história desta partida.