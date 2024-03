Mehdi Taremi somou, esta terça-feira, mais uma assistência pelo Irão e novamente diante o Turquemenistão (1-0), tal como fez há cinco dias.

O único golo do encontro surgiu já em cima do sexto minuto de descontos da primeira parte. O avançado do FC Porto tocou de cabeça e Ghayedi garantiu o triunfo iraniano.

Com este resultado, o Irão assegurou a passagem à próxima fase da qualificação asiática para o Mundial 2026. Os iranianos estão na liderança partilhada do Grupo E com o Uzbequistão, com 10 pontos, enquanto Turquemenistão e Hong Kong, ambos com apenas um ponto, já estão fora da ronda seguinte.