Umut Meler vai apitar o jogo entre Portugal e Bósnia-Herzegovina, em Zenica, referente à fase de qualificação do grupo J para o Euro 2024.



O turco, de 37 anos, é internacional desde 2017 e esta temporada, já apitou o Benfica-Salzburgo, da Liga dos Campeões. Os compatriotas Mustafa Emre Eyisoy e Kerem Ersoy são os árbitros assistentes do jogo agendado para as 19h45 da próxima segunda-feira.

Antes, Umut Meler arbitrou as visitas do Sporting aos terrenos de Manchester City e Juventus, a receção do Benfica ao Club Brugge edo Vitória de Guimarães ao Ventspils.

Esta sexta-feira, Portugal defronta a Eslováquia, no Estádio do Dragão, às 19h45, e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para a fase final do Euro2024.