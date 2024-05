As 24 seleções que vão participar no Euro 2024, que se vai realizar na Alemanha, vão poder inscrever entre 23 a 26 atletas, noticia a agência France Press (AFP), citando fonte próxima do processo.



Ao contrário do Euro 2020, desta vez todos os futebolistas vão poder fazer parte da ficha de jogo ao invés de três dos 26 atletas ficarem na bancada.

A atual decisão cumpre assim com a recomendação do comité de competições da UEFA, presidido por Philippe Diallo, que lidera a federação francesa, e que traduz a vontade da generalidade das suas congéneres.



Recorde-se que Portugal está integrado no grupo F, juntamente com Turquia, Geórgia e República Checa. O Campeonato da Europa decorre entre 14 de junho e 14 de julho.